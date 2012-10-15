Литвин прогнозує, що депутати завтра розійдуться десь під футбол

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

За словами В.Литвина, щодо завтрашнього засідання ВР, тобто щодо часу його завершення «є різні точки зору».

Судячи з усього, сказав спікер, «немає великого бажання продовжити засідання Верховної Ради, і всі пропозиції зводились до того, щоб відібрати ті законопроекти, які не мають політичного і пропагандистського характеру і стосуються економічних питань».

Водночас він зазначив, що, судячи із пропозицій, які надйішли від уряду, завтрашнє засідання буде продовжено до 20-ї або 21-ї години.

За словами В.Литвина, пропонується розгляд близько 80 питань, і їх треба було б розглядати до ранку наступного дня.

Як відомо, завтра в Києві відбудеться матч відбіркового етапу на ЧС-2014 Україна - Чорногорія. Початок трансляції на телеканалі Інтер - о 21.00.