Лутковська закликає Януковича ветувати закон про захист персональних даних

Про це УНІАН повідомили у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

На думку В.Лутковської, схвалена редакція закону не відповідає Конституції України, європейським стандартам у сфері захисту персональних даних і несе в собі загрозу порушення прав і свобод людини.

В.Лутковська у своєму листі наголошує на тому, що «подані у серпні-вересні 2012 року зауваження та пропозиції експертів Ради Європи, українських експертів і громадських організацій до тексту законопроекту не були враховані в остаточній редакції закону».

Серед основних застережень до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних» Омбудсмен називає такі: зміни до закону не відповідають стандартам Ради Європи та Європейського Союзу; закон не узгоджується з Законом України «Про доступ до публічної інформації» та з Конституцією України (що призведе до необґрунтованого обмеження доступу до публічної інформації з посиланням на конфіденційність персональних даних); закон встановлює контроль над обробкою персональних даних та втручається у вільну діяльність осіб, які здійснюють обробку персональних даних з використанням інформаційно-комунікаційних систем.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вважає необхідним ветувати зазначений закон і повернути його на доопрацювання до Верховної Ради України з урахуванням експертної думки вітчизняних і зарубіжних фахівців.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня парламент ухвалив в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних».

Законом змінено сферу дії Закону «Про захист персональних даних», у тому числі визначено, що його дія поширюється на всі дії з обробки персональних даних, а не тільки в базах персональних даних.

Зокрема, законом врегульовано питання транскордонної передачі персональних даних, визначено країни Європейського економічного простору, а також країни, які підписали Конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, такими, що забезпечують належний рівень захисту персональних даних, випадки передачі персональних даних до інших країн.

Окрім цього, розширено підстави обробки персональних даних в порівнянні з діючою редакцією Закону «Про захист персональних даних». Так, до існуючих підстав обробки персональних даних (згода на обробку і на підставі закону) додано: укладання та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних, або який укладено на користь суб’єкта персональних даних, або для здійснення заходів, які передують укладанню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних, виконання володільцем бази персональних даних взятого на себе зобов’язання, задоволення державних інтересів або виконання офіційних повноважень, покладених на володільця бази персональних даних або на третю особу, якій передаються ці дані, захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних.

Закон передбачає виключення з державної реєстрації баз персональних даних, ведення яких пов’язане із забезпеченням і реалізацією трудових відносин, та членів громадських, релігійних організацій, професійних спілок та політичних партій.