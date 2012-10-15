Кандидат запропонував супернику відступні за відмову від боротьби
22:12, 15 жовтня 2012Політика
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В Одесі один із депутатів міськради, кандидат-мажоритарник запропонував журналісту Костянтину Усову, який балотується по тому самому округу як самовисуванець, грошову винагороду за зняття його кандидатури з виборів.
Про це УНІАН повідомив телефоном сам К.Усов.
"Він запропонував заплатити мені "солідну суму", якщо я зніму свою кандидатуру з виборів. У разі відмови мій опонент обіцяв "вирішити питання на рівні Києва", маючи на увазі представників Об'єднаної опозиції", - сказав К.Усов.
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