Кандидат запропонував супернику відступні за відмову від боротьби

22:12, 15 жовтня 2012
Політика
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В Одесі один із депутатів міськради, кандидат-мажоритарник запропонував журналісту Костянтину Усову, який балотується по тому самому округу як самовисуванець, грошову винагороду за зняття його кандидатури з виборів.

Про це УНІАН повідомив телефоном сам К.Усов.

"Він запропонував заплатити мені "солідну суму", якщо я зніму свою кандидатуру з виборів. У разі відмови мій опонент обіцяв "вирішити питання на рівні Києва", маючи на увазі представників Об'єднаної опозиції", - сказав К.Усов.

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