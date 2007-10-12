Соціалісти хочуть, щоб суд заборонив ЦВК оголошувати результати виборів

Кандидат у народні депутати від Соціалістичної партії України Іван БОКИЙ звернувся до Вищого адміністративного суду України з вимогою визнати незаконними дії Центральної виборчої комісії при розгляді та прийнятті протоколів усіх 225 окружних виборчих комісій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СПУ.

І.БОКИЙ просить суд визнати незаконними дії Центральної виборчої комісії при розгляді та прийнятті протоколів окружних виборчих комісій всіх 225-ти територіальних виборчих округів та визнати ці протоколи “недійсними і такими, що суперечать Закону України „Про вибори народних депутатів України””.

Він також просить суд “заборонити ЦВК оголошення та публікацію остаточних результатів виборів до перерахунку голосів на підставі уточнених списків виборців згідно з наданими МВС списками громадян, що перебували за кордоном під час проведення голосування”.

Підставою для такого звернення до суду соціаліст вважає те, що вищезазначені дії ЦВК призвели до порушення принципу рівного виборчого права окружкомами, "що мало наслідком створення передумов для використання 3 323 763 громадянами України, які виїхали за кордон, права проголосувати як в Україні, так і за кордоном".

І.БОКИЙ зазначає, що загальна кількість виборців, які внесені до списків на момент закінчення голосування, а отже могли взяти участь у голосуванні по всій країні, становить 37 185 882, “проте, аналіз списків виборців дає підстави для твердження, що загальна кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, має бути меншою на 3 323 763 громадян, які, за даними МВС, складеними на підставі даних Державної прикордонної служби України, виїхали за кордон і перебували за кордоном на момент, коли уточнення списків відповідно до законодавства вже неможливе”, - йдеться у позові І.БОКОГО.

Він вважає, що “масштабне, безпрецедентне ігнорування вихідних засад та принципів виборчого права робить неможливим встановлення реального волевиявлення громадян на позачергових виборах народних депутатів України”.