Мер Тернополя заявляє, що уряд хоче влаштувати на Західній Україні «холодомор»

Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішнього брифінгу він заявив, що у місті вчасно не почали опалювати дитсадки, школи, лікарні та житловий фонд, оскільки Тернопіль, як і інші міста Західної України, не отримали лімітів на газ.

«Сьогодні ми – жителі Західної України - стараннями влади опинились в критичній ситуації. Центральна влада оголошує на нашій території «холодомор». Уряд подає газ в міста Західної України у ручному режимі. В подібній ситуації опинились Тернопіль, Львів, Хмельницький, Рівне, Івано-Франківськ. «Нафтогаз» не підписує документи на ліміти газу місцевим тепломережам і, попри нашу готовність розпочати опалювальний сезон ще на початку тижня, ми цього зробити не змогли», – констатував С.Надал.

Він вважає, що така ситуація зумовлена низьким рівнем підтримки в цих містах партії влади.

«Це очевидна помста Кабміну за політичну позицію жителів Західної України. І тепер через те, що центральною владою були порушені терміни підписання документів на ліміти газу для міста, початок опалювального сезону зірваний», - підкреслив С.Надал.

Водночас він додав, що незважаючи на проблеми з лімітами газу, сьогодні вранці у Тернополі почали обігрівати заклади освіти та медицини.

При цьому, констатує міський голова, підписаних договорів на ліміти газу для теплових підприємств Тернопіль досі не має.

«Є ризики, що центральна влада як засіб покарання може обмежити подачу газу на місто. У такому випадку ми спільно з жителями міста будемо вимагати від влади відновити подачу газу», – застеріг С.Надал.