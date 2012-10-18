За 11 днів до виборів лише половина українців знає про «другий бюлетень»
08:21, 18 жовтня 2012Політика
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Понад чверть українців не знають, хто балотується на їхньому мажоритарному окрузі.
Ірина Бекешкіна наводить сумну статистику
За 11 днів до виборів лише половина виборців знає про «другий бюлетень», понад чверть українців не знають, хто балотується на їхньому мажоритарному окрузі. Про це в ефірі «5 каналу» заявила директор Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.
«Річ у тім, що половина населення знає про те, що буде другий бюлетень з мажоритарщиками. 30% не знають жодного кандидата на своєму окрузі, до них приходить соціолог а людина у перший раз бачить – хто це такі», – заявила Бекешкіна.
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