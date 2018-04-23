Григорій Явлінський: майбутнє Росії залежить від того, що буде відбуватися в Україні

Лідер російської партії «Яблуко» Григорій Явлінський вважає черговий етап загострення газових відносин України і Росії невипадковим. Про це російський політик заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

Знаючи політичну еліту, верхівку Росії, чи слід вважати випадковим загострення газових стосунків саме в період виборів в Україні, в період формування коаліції, в період визначення, хто буде прем’єр-міністром України?

Я гадаю, що це не випадково, тому що це така форма тиску, який здійснюється російською політичною елітою на український політичний клас під час дуже важливих рішень, пов’язаних із формуванням коаліції. Взагалі, хочу вам сказати, я думаю, що найглибша і найсерйозніша проблема України є в тому, що політична еліта України дуже глибоко пов’язана з бізнес-інтересами російської влади і російського бізнесу.

Після Помаранчевої революції в Україні, тобто зараз, єдиним впливом Росії на Україну залишається лише «газова карта»?

Ні! Я думаю, що зв’язки значно ширші. Гадаю, що, якщо з’явиться в Україні еліта, яка буде відповідальна, то вона буде мати перелік усіх основних елементів, які є в залежності, у ненормальному зв’язку з російським бізнесом. Наприклад, дотаційні ціни на газ, це ж ненормальне явище. Якщо ви відповідальні люди, то ви можете сказати, що ви за 3-4 роки повинні відійти від того.

І вийти на реальні ринкові ціни?

Звичайно, таких напрямків є декілька. Треба, щоб це робилося з українського боку. Щоб українці самі, щоб уряд український сказав: це наша програма дій...

Хто ці люди? Ви знаєте українську еліту!

Всі люди, які зв’язані з великим бізнесом. Вони усі пов’язані з великим бізнесом. Це є, я сказав би, є таким ключовим бізнесом, ключовим моментом. Я вам скажу, які, з моєї точки зору, справжні інтереси Росії в Україні. Справжній інтерес Росії в тому, щоб Україна реально стала ліберально-демократичною державою і увійшла до Європи. Тому що без цього в Росії дуже мало шансів, що Росія у найближчі 10-15 років зможе вистояти, взагалі вистояти. Не тільки стати демократичною, тому що зараз змінилася ситуація. Зараз майбутнє Росії в значній мірі залежить від того, що буде відбуватися в Україні.

Пане Явлінський, чи вірите Ви, що побудовану систему влади, стосунків із суспільством, побудованим Путіним, можна змінити, зламати. І скільки часу Ви на це даєте?

Це така система, головна її провідна риса – це імітація. Тому вона може проіснувати досить довго, але може й зламатися досить швидко! І Путін про це знає! І вони всі це знають! Декілька років може це ще проіснує, а потім будуть зміни. «Яблуко» як ліберально-демократична партія готується до тих змін.

Розмовляла Юлія Жмакіна