Азаров каже, що дружба дружбою, а ціна на російський газ зависока

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, виступаючи сьогодні в Севастополі перед ветеранським активом міста.

Прем'єр-міністр України запевнив, що у нашої країни відносини з Росією будуть завжди дружніми. «Для нас це не просто гасло, це наше переконання, й ми ніколи не дозволимо, як дозволили помаранчеві, перетворювати Росію на ворога». Але, додав він, "у даній ситуації, ми вимушені вживати заходи з розвитку власної енергетичної бази, оскільки ми не можемо платити такі високі ціни за газ».

Глава українського уряду сказав: «Ми не можемо зараз платити таку ціну за газ. Ціна вбивча для нашої економіки. Тому ухвалили рішення: Україна має в своєму розпорядженні необхідні запаси газу й нафти, і протягом десяти років ми зможемо покривати всі свої потреби власним газом».