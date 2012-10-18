УДАР: Суд заборонив зустріч Кличка з виборцями, бо «реально небезпечно»

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації «УДАРу», виконавчий комітет міської ради Вишневого звернувся до Київського окружного адміністративного суду з позовною заявою про заборону проведення такої зустрічі «в інтересах національної безпеки та громадського порядку». Суд задовольнив позов, посилаючись на те, що приїзд лідера «УДАРу» створить «реальну небезпеку заворушень і злочинів, а також загрожує здоров’ю, правам і свободам населення».

Юристи штабу кандидата від «УДАРу» в 95-му виборчому окрузі Олександра Юракова, який виступає організатором заходу, оскаржили заборону Київського адмінсуду, оскільки вважають такі дії влади незаконними та безглуздими.

Крім того, в Ірпені Київської області невідомі побили активістів «УДАРу», які розклеювали запрошення на зустріч з В.Кличком. За факту побиття партійці написали заяву в міліцію. Згодом після інциденту двох агітаторів «УДАРу» без пояснення причин працівники правоохоронних органів забрали у міське відділення міліції. Після втручання депутатів від «УДАРу» агітаторів партії вдалося звільнити, йдеться у повідомленні.

В «УДАРі» наголосили, що, незважаючи на спротив влади Київщини, зустріч В.Кличка з громадами Вишневого та Ірпеня відбудеться у призначений час.