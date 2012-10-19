Янукович уже назвав нового мера Єнакієвого

Це сталося 18 жовтня під час відвідин президентом рідної школи в Єнакієвому, пише Остров.

Увійшовши в клас до учнів молодших класів, президент покликав до себе чоловіка, публічно пригрозивши йому «поганими перспективами». Між школярами та президентом відбувся такий діалог:

- Знаєте, хто це такий, діти?

- Ні.

- Мер міста Єнакієве. Ось тепер будете знати. Ясно?

- Так.

На що Валерій Олійник подякував президенту:

- Спасибі.

- Нещодавно почав працювати. Ще не зовсім... знайомиться тільки - продовжив президент. - А я вже давно знайомий (з Олійником). Тепер ось і з вами познайомився.

На даний момент законним в.о. мера Єнакієвого є секретар Єнакієвської міськради Тетяна Богданова.

Цікаво, що сам Олійник, в інтерв'ю міській газеті «Енакиевский рабочий», опублікованому 17 жовтня, відповідаючи на запитання про його намір балотуватися на пост мера, заявив: «Давайте дочекаємося офіційного початку виборчого процесу. Буде рішення висунути мене кандидатом на посаду міського голови - я прийму його з усією відповідальністю. І якщо виборці довірять мені очолити місто, то докладу всіх зусиль, щоб виправдати цю довіру».

Як відомо, вибори мера м. Єнакієве замість померлого у вересні Сергія Рухадзе призначені на 16 грудня.