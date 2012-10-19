Янукович уже назвав нового мера Єнакієвого

11:38, 19 жовтня 2012
Політика
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Віктор Янукович публічно назвав новим мером прогнозованого кандидата від Партії регіонів Валерія Олійника.

Янукович провідав рідну школу. Відео потрапило на Youtube

Це сталося 18 жовтня під час відвідин президентом рідної школи в Єнакієвому, пише Остров.

Увійшовши в клас до учнів молодших класів, президент покликав до себе чоловіка, публічно пригрозивши йому «поганими перспективами». Між школярами та президентом відбувся такий діалог:

- Знаєте, хто це такий, діти?

- Ні.

- Мер міста Єнакієве. Ось тепер будете знати. Ясно?

- Так.

На що Валерій Олійник подякував президенту:

- Спасибі.

- Нещодавно почав працювати. Ще не зовсім... знайомиться тільки - продовжив президент. - А я вже давно знайомий (з Олійником). Тепер ось і з вами познайомився.

На даний момент законним в.о. мера Єнакієвого є секретар Єнакієвської міськради Тетяна Богданова.

Цікаво, що сам Олійник, в інтерв'ю міській газеті «Енакиевский рабочий», опублікованому 17 жовтня, відповідаючи на запитання про його намір балотуватися на пост мера, заявив: «Давайте дочекаємося офіційного початку виборчого процесу. Буде рішення висунути мене кандидатом на посаду міського голови - я прийму його з усією відповідальністю. І якщо виборці довірять мені очолити місто, то докладу всіх зусиль, щоб виправдати цю довіру».

Як відомо, вибори мера м. Єнакієве замість померлого у вересні Сергія Рухадзе призначені на 16 грудня.

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