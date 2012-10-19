Керівництво Нацбанку буде ніжитися на постільній білизні за 52,8 тисячі

Про це пише журнал Корреспондент.

Видання звертає увагу, що навіть за мірками найелітнішої української держструктури - Держуправсправами, що забезпечує побут вищих чиновників, - це багато: на підтримку всіх своїх 17 санаторно-курортних установ ДУСя отримала з бюджету в 2012 році меншу суму - 125,2 млн грн.

Зараз Нацбанк добудовує елітну базу відпочинку в Яремче. Для відпочинку державних службовців замовили італійські меблі ручної роботи, джакузі.

Примітно, що в замовлення входять комплекти білизни вартістю 52,8 тис. грн кожен. У чотириповерховому корпусі є панорамний ліфт, а на території планують створити аерарій - місце для прийняття повітряних ванн.

Будувати базу почали ще при колишньому главі НБУ, Володимиру Стельмаху, але при нинішньому керівнику - Сергію Арбузову - темп робіт зріс.

"Корреспондент" пише також про те, що НБУ щедро платить топ-менеджменту - його голова, наприклад, в минулому році отримував щомісяця по $ 17,5 тис. Також фінустанова оплачує різні соцпільги співробітникам. Видання звертає увагу на той факт, що при цьому деталі витрат банку на власні потреби - таємниця за сімома замками. Відомо лише, що в 2012 році рада Нацбанку затвердила витрати на рівні майже 10 млрд грн. Все це - державні гроші, але яка їх частина піде на утримання баз, соцпакети та інші пільги, прес-служба НБУ не розголошує.