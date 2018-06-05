Фальсифікація-2012: як вкрасти голос і як… надурити шахрая

Десь фальсифікуватимуть більше, десь – менше. Будуть і «чисті» округи, будуть і дільниці, де реальні бюлетені взагалі не рахуватимуть. Цьогорічні парламентські вибори — бідні на ідеї та нові обличчя — мають шанс стати не лише найдорожчими для кандидатів та державного бюджету, а й вразити масштабом порушень та фальсифікацій, які повернулися з реанімацією «мажоритарки». Кореспонденти УНІАН з допомогою фахівців склали перелік незаконних методів впливу на результат голосування, які цього року так чи інакше вплинуть на парламентські вибори. А також спробували пофантазувати на тему боротьби з фальсифікаціями

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера та голова правління Громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська пояснюють, що є фальсифікацією, які її види застосовуються на українських виборах і як вона вплине на склад нового парламенту.

«У законодавстві немає чіткого визначення терміну фальсифікація, - пояснює Магера. – Але, на практиці під фальсифікацією прийнято розуміти різні речі — це і неправильний підрахунок голосів виборців на дільничних комісіях, і підкуп виборців, і «каруселі», і тиск на виборця шляхом погроз, обману, шантажу і інших обставин, які виключають вільне волевиявлення. Нагадаю, що всі ці діяння є кримінально караними – тобто, за них передбачена відповідальність кримінальним кодексом. Щоправда, справи рідко доходять до суду, але і в тому випадку, якщо все ж доходять, винні обмежуються умовним покаранням».

За словами фахівця, подібні речі є досить характерними для посттоталітарних країн, зокрема, для нових держав, що постали в межах колишнього СРСР: України, Азербайджану, Молдови, Казахстану та інших.

Ольга Айвазовська склала перелік найбільш розповсюджених під час цієї кампанії фальсифікацій.

Підкуп

Підкуп – популярний та незаконний метод впливу на волевиявлення громадян. Широко використовується. Найпоширеніший вид підкупу – вручення так званих продуктових пакетів, хоча дарують і ліки, і парасолі, і шкільні канцтовари, техніку та гроші. За підкуп передбачено відповідальність статтею 157 КК України.

О. А. «Закон визначає, що підкупом є не тільки товари та гроші, а й послуги, чи роботи, якщо вони супроводжуються агітацією за або проти кандидата, чи якщо взагалі згадується його ім’я. Наприклад, встановлення дитячих чи спортивних майданчиків однозначно можна розцінювати як підкуп, якщо факт його встановлення припадає на офіційний період кампанії. Таким чином незаконно мобілізують частину виборців та впливають на їх волевиявлення завдяки матеріальним стимулам. Можливо, такі громадяни взагалі не планували йти голосувати. Так фальшується результат на окремій дільниці чи окрузі, адже куплених виборців може бути критична маса і це зіграє вирішальну роль 28 жовтня.

Ще до початку виборчої кампанії було створено значну кількість виборчих благодійних фондів, під прикриттям яких надаються різного роду матеріальні блага. Саме в довиборчий період, коли ніхто не міг нести правової відповідальності за підкуп, визначалась основна цільова аудиторія виборців, які схильні до спокуси продатись. Під видом соціальних працівників представники різноманітних фондів обходили кожен будинок округу, визначали, скільки там мешкає матеріально не забезпечених людей алкоголіків, наркоманів та інших громадян, які не потребують особливо дорогих стимулів і яких можна використати».

Адміністративний ресурс

Адміністративний ресурс на виборця – використання політиками їх політичного становища та зв'язків для впливу на результати виборів. Стаття 157 ККУ.

О. А. «Це коли керівники установ, підприємств, навчальних закладів, організацій, у тому числі бюджетних, або великих приватних підприємства мобілізують прийти на вибори своїх працівників і проголосувати саме за конкретного кандидата, за якого «треба». Часто після цього вимагається показати своє волевиявлення шляхом проставлення нетипових позначок у бюлетені: замість галочки чи хрестика пропонують виставити зірочку, кружечок, замалювати квадратик, а під час підрахунку такі бюлетені легко вирізнити та перевірити дисципліну виборців. Метою такого тиску є штучна мобілізація виборців під страхом звільнення, виключення з вищого навчального закладу, тощо».

Нагадаємо, що в новітній історії України відомі приклади, коли ефективність підкупу чи тиску на виборців контролювалась також з допомогою мобільних телефонів з камерами – виборець, щоб отримати гроші за «правильне» голосування мав надати «контролерам»-фальсифікаторам фотознімок свого використаного виборчого бюлетеню.

Додамо, що адміністративний ресурс використовується і в ширшому сенсі у довиборчий період – наприклад, нікого вже не здивуєш тим, що під час кампанії «волонтерами» деяких кандидатів та партій стають, зокрема, працівники комунальної сфери – прибиральники та поштарі безоплатно розповсюджують агітматеріали, вкидаючи їх у поштові скриньки, ті ж прибиральники знищують агітматеріали кандидатів та партій, не угодних їх безпосередньому керівництву.

Чимало скандалів під час нинішньої виборчої кампанії було також взагалі із перешкоджанням розміщенню рекламної продукції кандидатів чи політичних сил, особливо, в регіонах – рекламні агенції під тиском влади були змушені відмовляти певним кандидатам, наприклад, у оренді білбордів. Деякі мажоритарними також скаржаться, що гарантований законом час на агітацію в ефірі обласних державних телерадіокомпаній надається несправедливо: деякі кандидати, що узгодили своє висування з обласною владою, отримуються для виступів найкращий час, «пройм-тайм», а деяким доводиться спілкуватись з телеекранів з виборцями мало не опівночі.

«Каруселі»

«Каруселі» – найстаріший та найпоширеніший метод впливу на волевиявлення, завдяки якому незаконно контролюється результат голосування виборців. Так, громадяни виносять з дільниці свій пустий бюлетень, а заносять та вкидають в скриньку чужий, який невідома особа вже заповнила на вулиці та передала виборцю.

О. А. «Легкий і контрольований засіб фальсифікації. Найбільш поширеним був на виборах 2002 та 2004 років. Каруселі не мають партійної приналежності. Застосовуються тими, хто має більшість у виборчій комісії. Виборцю дається вже заповнений – так, як треба – бюлетень, він вкидає його у скриньку, а натомість виносить свій. Чистий заповнюється і віддається іншому виборцю. Виходить така собі карусель. У підсумку, як правило, всі учасники «каруселі» отримують гроші. В якості контролю за виборцями, які продали свій голос, будуть використовуватись нетипові позначки. Чим більше таких позначок побачимо – тим більше голосів було куплено».

Досить часто, не маючи достатніх резервів для забезпечення, наприклад, ефективної роботи «каруселей» на своїй дільниці, кандидати-підприємці вдаються до використання паралельної технології фальшування – зміни місця голосування виборцями. Зазвичай, це свідома спланована зміна місця прописки (реєстрації) великою кількістю людей (наприклад, працівників підприємства, яке очолює чи яким володіє кандидат) напередодні виборів з метою здійснення волевиявлення виборцем у «потрібному» окрузі на користь «потрібного» кандидата. Як правило, витрати, пов’язані з організацією цього порушення виборчого процесу несе сам кандидат. Наприклад, за даними руху «Спільна справа», у Солом'янському районі в окрузі №222, де балотується голова комітету ВР з питань освіти та науки Максим Луцький, в квартирі по вулиці Борщагнівській, 46/1 нещодавно прописалося 37 осіб, хоча реально мешкають у квартирі лише троє.

Фальсифікації під час підрахунку

Фальсифікація під час підрахунку – це безпосереднє викривлення волевиявлення виборців під час підрахунку бюлетенів. Карається за статтею 158 ККУ.

О. А. «Кожен бюлетень, який підраховується, потрібно продемонструвати всім членам комісії. Спостерігачі повинні знаходитись на достатній відстані, щоб можна було побачити зміст бюлетеня. Якщо у бюлетені хрестик за кандидата Б, а покладуть його в стопку кандидата А, то потім ніхто не зможе дізнатися правди. Дуже рідкісне явище – коли суб’єкти виборчого процесу домагаються перерахунку голосів».

Вилучення частини бюлетенів

Викрадення навіть одного з бюлетенів – це свідоме приховування від виборців бюлетенів для голосування, переважно за кандидатів у мажоритарному окрузі.

О. А. «Виборці на місці, особливо старшого віку, часто не знають, скільки бюлетенів повинні отримати. Тому їм можуть видати на руки лише бюлетень в багатомандатному окрузі для голосування за список партій, а за кандидата-мажоритарника бюлетень притримати. Якщо буде змова між членами комісії, то ці невикористані бюлетені залишать до моменту підрахунку голосів, а потім додадуть на користь того, кого «потрібно». А особливість мажоритарної системи в тому, що кожен голос є важливим».

Необґрунтований перерахунок голосів

Схема, яку застосовують з метою навмисного псування бюлетенів конкурентів.

О. А. «При перерахунку голосів, якого найчастіше домагається той, хто має адмінресурс, на кожній дільниці можна зіпсувати мінімум 10 бюлетенів. В межах округу це – питання перемоги. На останніх місцевих виборах після такого «перерахунку» кардинально змінювався результат виборів, адже зіпсовані бюлетні не враховуються».

Тиск на кандидата

Тиск на кандидата — це свідоме примушування кандидата шляхом підкупу, залякування чи шантажу знятися з виборів.

О. А. «Цей спосіб теж можна вважати фальсифікацією, бо голоси виборців могли б розподілитися інакше, якби кандидат не знявся з реєстрації. Не завжди процес відмови від участі у виборах є легким. Подекуди кандидат, який мав шанси на перемогу пише заяву до ЦВК, що може свідчити також про тиск на нього».

Фальшування безпосередньо з кандидатами, утім, має ще кілька різновидів, і усі з них використовувались чи намагались бути використаними цього року.

Технічні кандидати.

Представники партій або самовисуванці, метою яких є не політична боротьба, а отримання грошової вигоди або інших дивідентів від участі у кампанії. Найчастіше в українському варіанті технічні кандидати – це представники нікому не відомих партій, які заробляють на тому, що продають свої місця у складі виборчих комісій або працюють там на користь певного «справжнього» кандидата. Не рідко технічними кандидатами виступають навіть відомі політики та політичні сили, які не користуються великою підтримкою у конкретному окрузі, і метою яких є розпорошення голосів виборців, яке вигідне одній зі сторін перегонів. На цьогрічних виборах експерти вважають технічним кандидатом партію екс-президента Віктора Ющенка, яка за даними соціологів не потрапить до Верховної Ради, але здатна забрати кілька відсотків голосів у опозиції.

Двійники.

Це – технічні кандидати, які мають такі ж імена та прізвища, як і рейтингові кандидати, і наймаються конкурентами для заплутування виборців. Відомі випадки, коли потрібне ім'я-прізвище-по-батькові спеціально отримується людиною напередодні виборів. Цього року, за даними ЦВК, участь у виборах беруть півсотні двійників.

З поправкою на фальсифікації

На переконання Магери, вже можна сказати, що найпоширенішим порушенням на цих виборах стане підкуп. «Кандидати раптом стають такими великими благодійниками і починають активно допомагати виборцям, які чомусь проживають саме в тому окрузі, де «благодійники» балотуються, а не в іншому. Це проявляється як в прямому підкупі — наданні грошей та цінних подарунків, так і у непрямому — будівництві дитячих майданчиків, концертах, тощо», - зазначає він.

Щодо впливу порушень на результат виборів — експерти однозначні — він цього разу буде значним.

«Порушення можуть мати значний вплив на результати виборів з огляду на те, що на цих виборах існує мажоритарна система не абсолютної більшості, коли кандидат набирає більше 50% голосів, щоб пройти в парламент, а відносної — коли він отримує більше за інших кандидатів. Тому, коли розрив між кандидатами іде на сотню, а той десятки голосів — такі фальсифікації можуть істотно впливати на підсумок», - наголошує заступник голови ЦВК.

А на думку керівника ОПОРИ, комплексу описаних вище порушень достатньо для того, аби повністю змінити результати голосування і по багатомандатному виборчому округу на окремо взятій дільниці. Відповідно, якщо таких, «під корегованих», дільниць буде багато – це суттєво вплине на відповідність складу майбутнього парламенту держави реальним симпатіям виборців.

Пам’ятайте – якщо ви – виборець, і берете участь у одній з описаних вище схем фальшування результатів виборів, то стаєте співучасником злочину.

ВИБОРЕЦЬ ПРОТИ ФАЛЬСИФІКАТОРА.

Не дивлячись на очікуваний масштаб фальсифікацій, деякі з них можна дещо знівелювати, навіть якщо ви особисто стали – проти своєї волі, чи, наприклад, за винагороду – співучасником фальшування.

В першу чергу, звичайно, слід прийти на дільницю. Так є хоч якийсь шанс, що ваш голос не вкрадуть та не сфальшують.

1. Пересвідчитись, що отримали два бюлетені: один по багатомандатному округу для голосування за список партій, а другий - за кандидатів-мажоритарників.

2. Переконайтесь, що ставите позначку проти вашого кандидата, а не його двійника з однаковим прізвищем. Для цього уважно перегляньте увесь список кандидатів, подивіться, від якої політичної сили висунуто вашого обранця (або перевірте, чи є він само висуванцем).

3. Обов’язково беріть участь в екзит-полах, якщо вам це пропонують. Не бійтеся казати правду тим, хто проводить екзит-пол.

4. Навіть за умов, коли вас змусили (погрозами, адміністративним тиском, чи навіть грошима) взяти участь, наприклад, у «каруселі», і вручили вам вже використаний бюлетень – аби ви його поклали до скриньки – іще є можливість, певним чином, захистити свій голос – принаймні, не дати його використати на користь того кандидата чи партії, яких ви не підтримуєте. Бюлетень, в якому проголосували не ви, можна банально… зіпсувати. Замалювати іще кілька «квадратиків», зробити на ньому якийсь напис.

*(УНІАН нагадує, що виборчий бюлетень є документом суворої звітності, і його зумисне псування може тягнути за собою відповідальність. УНІАН не закликає виборців псувати бюлетені).

Анастасія Береза