ЦВК Грузії оприлюднила остаточні підсумки парламентських виборів

Це повідомляє ІТАР-ТАСС.

Як повідомили представники ЦВК, у 41 з 73 одномандатних мажоритарних округів перемогли кандидати від коаліції "Грузинська мрія", а у 32 - представники партії "Єдиний національний рух" (ЄНР).

За пропорційними партійними списками "Грузинська мрія" набрала 54,97% голосів виборців, що дозволило коаліції одержати 44 з 77 місць за партійними списками. Партія ЄНР набрала 40,34% голосів (33 місця).

Таким чином, у новому парламенті коаліція "Грузинська мрія" одержить 85 депутатських мандатів, а ЄНР - 65.

Перше засідання парламенту нового скликання відбудеться 21 жовтня в Кутаїсі.