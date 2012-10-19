ЦВК Грузії оприлюднила остаточні підсумки парламентських виборів
19:28, 19 жовтня 2012Політика
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Центральна виборча комісія Грузії оприлюднила сьогодні ввечері остаточні підсумки виборів до парламенту країни, що пройшли 1 жовтня.
"Грузинська мрія" одержить 85 депутатських мандатів, а ЄНР - 65
Це повідомляє ІТАР-ТАСС.
Як повідомили представники ЦВК, у 41 з 73 одномандатних мажоритарних округів перемогли кандидати від коаліції "Грузинська мрія", а у 32 - представники партії "Єдиний національний рух" (ЄНР).
За пропорційними партійними списками "Грузинська мрія" набрала 54,97% голосів виборців, що дозволило коаліції одержати 44 з 77 місць за партійними списками. Партія ЄНР набрала 40,34% голосів (33 місця).
Таким чином, у новому парламенті коаліція "Грузинська мрія" одержить 85 депутатських мандатів, а ЄНР - 65.
Перше засідання парламенту нового скликання відбудеться 21 жовтня в Кутаїсі.
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