Сумщина: діти як жертви виборів

Молодий та енергійний керівник Сумщини Юрій Чмирь (уродженець Макіївки Донецької області), який очолив область 6 квітня 2010 року, одразу ж заявив про себе як шанувальник нестандартних підходів у роботі. На посаді голови ОДА Юрій Павлович, як і керівник обласного виборчого штабу Партії регіонів, вже восени зміг забезпечити перемогу своєї політсили на виборах до Сумської обласної ради. (І це при тому, що президентські вибори у 2010 р. Янукович програв Тимошенко на Сумщині в п’яти із шести виборчих округів). ПР виграла тоді в області у 32-ох одномандатних округах із 50-ти, а також набрала найбільше голосів «списком» - 23,03%, що дало їй ще 18 мандатів. Як підсумок, головою облради також став регіонал…

На початку жовтня 2012-го про те, що у сумських школах діти мають писати твір про успіхи влади, повідомила Громадянській мережі ОПОРА одна із батьків. Вона зазначила, що син-школяр попросив її допомогти написати твір із завданням: «Оцінити діяльність влади Сумської області по розвитку Сумщини, проілюструвати самостійно підібраними прикладами». Дітям сказали, що цей текст буде подано на конкурс, і кращі роботи будуть відзначені призами. «Тільки не зрозуміло, чому ці «твори» мають писати всі діти, якщо це конкурс?», - обурилася мама.

Згодом інформація про те, що діти в сумських школах масово пишуть твори на тему успіхів влади, почала надходити з десятків джерел. Заяву про те, що влада використовує дітей в передвиборних цілях зробив і опозиційний кандидат по округу №157 (м. Суми) Олег Медуниця.

Як з’ясувалося, таким чином триває впровадження обласного освітнього проекту «Рідна Сумщина». Методист управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Інна Кіхтенко в коментарі журналістам сказала, що конкурс задумувався для того, щоб привернути увагу дітей до сучасної історії Сумської області: «Нічого політичного ніхто не задумував. Освіта за межами політики. Ми не очікували такого резонансу. І можливо, що деякі керівники навчальних закладів змушували абсолютно всіх дітей брати участь у цьому конкурсі. Конкурс є добровільним». Також вона повідомила, що 12 жовтня був останній день проведення конкурсу в навчальних закладах, до 17 жовтня пройшли районні та міські етапи, під час яких обирали роботи для розгляду обласним журі. Урочисте нагородження дітей-переможців заплановане на 25-26 жовтня в Сумах.

Однак, «добровільний» конкурс проводиться в області серед усіх школярів. Свідченням цьому є наказ по управлінню освіти та науки Сумської облдержадміністрації за № 723-ОД від 9 жовтня ц. р. Відповідні накази з’явилися і в усіх міських та районних відділах освіти. Причому цікаво, що, наприклад, наказ по відділу освіти Сумської райдержадміністрації за № 228 датований… 8 жовтня – на день раніше від обласного!

Сумчанин Михайло Биховський написав в інтернеті: «Я був в шоці, коли мій син розповів, що він писав твір про покращення. Вірніше він відмовлявся, але вчитель змусила все-таки написати».

Зокрема, за умовами конкурсу, початковій школі (3-4 класи) дісталося аудіювання, 5-8 класи писали докладний переказ, а старшокласники – твір-роздум на задану тему. В завданнях дітям, зокрема, рекомендувалося доповнити переказ оцінкою діяльності влади Сумської області, проілюструвавши її самостійно підібраними прикладами. За словами викладачів, для цих цілей було виділено два уроки, які не внесені до календарного плану. Тож задля термінового і «добровільного» конкурсу довелося переносити у розкладах уроків заплановані теми.

Зокрема, в тексті з аудіювання учням 3-х класів вчителі розповідали про ініціативи «губернатора» Ю. Чмиря, хоча такої чиновницької посади в Україні немає і ніколи не було (укладачі тексту, вочевидь, не знайомі з офіційною назвою посади – голова ОДА). Серед підприємств, що є флагманами області, в тексті з аудіювання для учнів 4-х класів назвалося і… ТОВ «Горобина», що, окрім лікеро-горілчаних напоїв наразі не випускає більше нічого. Мабуть, з метою популяризації здорового способу життя?

А ось уривки тексту для переказу, запропонованого 6-7 класам: «Важливою подією для Сумської області в останні роки стала поява нової Стратегії соціально-економічного розвитку «Нова Сумщина-2015»… На сьогодні зроблено перші кроки реалізації програми «Нова Сумщина-2015» у різних галузях: промисловому виробництві, житлово-комунальному господарстві, агропромисловому комплексі, соціально-гуманітарній сфері… З метою популяризації здорового способу життя в рамках реалізації розвитку футболу на Сумщині до 2015 року «Футбольна Сумщина» створено дві обласні дитячо-юнацькі спортивні школи…».

Мама однієї із 6-класниць повідомила журналістам, що обурена не тільки тематикою, але й складністю переказу: дівчинка зізналася вдома, що не розуміє значення слова «стратегія». Повірте, але й не кожна доросла людина, сприйнявши на слух «конкурсний» текст, змогла б запам’ятати і грамотно викласти його на папері.

Ось як виклав у переказі почутий текст один із учнів 6-го классу: «Успіхи в Україні у силі регіонів. Узявши за свою основу Президента України Віктора Януковича, ми створили стратегію «Нова Сумщина 2015». Основим завданням є пошук нових підходів».

Чи це не приклад знущання над дітьми? Чи влада в черговий раз тестує свій народ на наявність здорового глузду, елементарної поваги і почуття гідності?

У свою чергу, тимчасово виконуюча обов’язки начальника управління освіти і науки Сумської ОДА Інеса Пєсоцька розповіла, що оцінки учням за роботи про «покращення» не ставилися, відбирались тільки найкращі роботи. При цьому вона також спростувала причетність політики до конкурсу і відзначила, що в інформації, яку діти заслуховували, немає ніякого політичного підтексту, а підведення підсумків конкурсу напередодні виборів – просто… збіг.

Однак, опозиційний кандидат у депутати Олег Медуниця повідомив журналістам, що в нього є факти, що в Роменському районі (округ №161) одна із тем була про кандидата від Партії регіонів Олександра Саєнка, а в школі №6 м. Суми – про самовисуванця по округу №157 Анатолія Єпіфанова (якого активно підтримує і обласна влада, і ПР), та надав фото зошиту, де дитячим почерком написано такий твір. (Наразі місцеві політичні експерти кажуть, що цей шкільний текст має політичний підтекст). У тесті для 4-класників серед можливих ініціаторів «початку відновлення промисловості Сумщини» називається прізвище ще одного кандидата від ПР (по округу №162) Григорія Дашутіна.

Цікаво все ж таки, а чи не з власної ініціативи автор такої теми для шкільного твору до такого додумався? Чому це раптом замість творчості Джека Лондона, Михайла Булгакова чи Василя Симоненка твір присвячений «творчості» Чмиря, Саєнка, Дашутіна чи Єпіфанова?

Голова Сумського міського Комітету виборців України Олексій Захарченко переконаний, що такі твори у шкільній чи позашкільній програмі взагалі заборонені, бо є агітацією і порушують низку законів. Він наголосив: «По-перше, це агітація в закладах освіти, яка заборонена навіть у вузах. А по-друге, це агітація серед неповнолітніх, що взагалі заборонено будь-якими нормами міжнародного законодавства».

Звичайно, напряму партія влади ніде у шкільних конкурсних завданнях не згадувалася. Але «Нова Сумщина» - це програма, під егідою якої в області веде свою агітацію і виборчу кампанію ПР. Звісно ж, при виконанні домашніх завдань діти обов’язково поділяться інформацією з батьками. То що це – зомбування дітей? Зомбування батьків? І чому вищезгадана Стратегія розвитку «Нова Сумщина» така короткочасна і розрахована саме до 2015 року, а не до 2017-го чи 2020-го? Чи не тому, що в 2015-му – вибори президента?

До речі, щодо оцінок. Додаток до Умов проведення обласного конкурсу творчих робіт «Я пишаюся новою Сумщиною» містить «Критерії оцінювання твору (відповідно до чинних програм)». Там чорним по білому йдеться: «За твір виставляється одна оцінка за зміст та якість мовного оформлення, ураховуючи їх співвідношення». Так що пані Пєсоцька лукавила, розповідаючи про нібито відсутність оцінок.

У черговий раз соромно за вчителів, за їх ментальність. Саме їх женуть на мітинги на підтримку влади, саме через них або безпосередньої їм спускають маразматичні накази. І вони їх покірно виконують! Чи хто з них відмовився виконувати таку сумнівну ініціативу?..

А от батьки себе таки проявили. В одному із таких творів наприкінці дитячою рукою виведено (очевидно, що під диктовку батьків!): «Маємо надію, що незважаючи на політичну та економічну кризу, Сумщина і вся Україна таки вибереться із негараздів. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. P.S. для ініціатора конкурсу: маніпулювати свідомістю дітей – це аморально». (див. тут)

Не залишився осторонь теми «добровільного» конкурсу навіть міський голова Сум Геннадій Мінаєв. На своїй сторінці у Фейсбуці він написав 12 жовтня: «Цілий день в «личку» Фейсбуку отримую запитання, звернення, обурення і т. д. з приводу переказів, творів, творчих завдань і конкурсів для учнів шкіл міста Суми щодо програми розвитку області «Нова Сумщина - 2015». Куди, мовляв, дивиться мер і міське управління освіти?.. Мер і міське управління освіти дивляться в наказ по обласному управлінню освіти. Ми не будуємо навчальний процес у школах. Ми його організовуємо. У нашому віданні тепло, харчування, щоб дах не протікав і крейда була біля дошки, образно кажучи. Методична побудова навчальних процесів у школах – це прерогатива держави. Вибачте, змушений перефразувати відомий анекдот про теракти: «Яка держава - така і побудова навчальних процесів» :( А взагалі-то я неправий. І мене треба б якось покарати за таке неподобство в міських школах».

На жаль, на Сумщині є й інші факти використання дітей політиками. Наприклад, в одній із шкіл міста Конотоп благодійний фонд кандидата пропонував безкоштовне страхування дітей. У Сумах встановлені білборди Партії регіонів із зображенням то юних кадетів Сумського кадетського корпусу, то юних футболістів. Одна із кандидаток, яка асоціює себе із «Батьківщиною», але була виключена з партії за самовисування, залучила неповнолітніх до роздачі своїх передвиборчих листівок…

Освіта повинна бути більш консервативною і не реагувати на за політизованість суспільства. Закон України «Про освіту» прямо декларує незалежність освіти від політичних партій. Використання неповнолітніх у передвиборних процесах заборонено. Але це не зупиняє деякі політичні сили та кандидатів у народні депутати. На жаль, і місцеву владу Сумщини теж.

Що ж це був за освітянський експеримент? Це – чиновницька недолугість, можливо, навіть, маразм. І це необхідно припинити. А то, не дай Боже, дійде ще до одного ноу-хау – вивчення напам’ять крилатих фраз керівників правлячої партії …

Мар’яна Бровко