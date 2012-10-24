Опозиціонер: на виборах влада широко використовуватиме технологію «косинка»

У мажоритарному окрузі буде зібрана інформація про осіб, які не зможуть, або систематично не беруть участь у голосуванні, а за них будуть голосувати інші особи, бюлетені яким видаватимуть зацікавленні члени дільничних комісій. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Володимир Бондаренко.

«Новітня технологія полягає в тому, що треба провладним кандидатам отримати повну інформацію хто не прийде на вибори, хто десь не присутній в цій місцевості, кудись виїхав, здав свою квартиру, хто є підзвітним міліції, тобто спецкатегорія, тоді набравши цих людей, а також через ЖЕКи, через міліцію, провладний кандидат буде мати повну інформацію хто не прийде. Тоді здійснюється так звана «косиночка» - на дільницю приїздить мікроавтобус, зі своїми паспортами люди заходять, підходять до своїх членів комісії, в яких відмічено кого не буде, і за них отримують бюлетені, і за них мають голосувати. Тому я прошу всіх спостерігачів добитися, щоб за кожним столом сидів не представник тільки одної політичної сили, а двоє як мінімум, щоби вони слідкували одне за одним, тоді буде хоч якась гарантія», – застеріг Бондаренко.