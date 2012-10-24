Об’єднана опозиція і «Свобода» паралельно рахуватимуть голоси на виборах

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», про це у вівторок сказали журналістам голова Ради Об’єданної опозиції «Батьківщина» та голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок після зустрічі з жителями Зборова на Тернопільщині.

Вони наголосили, що паралельний підрахунок голосів дасть змогу захистити волевиявлення виборців.

«Тоді ми зможемо продемонструвати українському суспільству, чи є розбіжності в тих цифрах, які буде показувати влада, і в реальних цифрах», - підкреслив О.Тягнибок.

«Спостерігачів у нас буде не 33 тисячі, скільки є дільниць, а набагато більше – так що зможемо реально вже до ранку мати об’єктивні результати виборів по Україні», - додав він.

А.Яценюк підкреслив, що відеокамери, встановлені на виборчих дільницях, Об’єднана опозиція «Батьківщина» і ВО «Свобода» використовуватимуть для контролю за явкою виборців. «За нашими даними, влада хоче збільшити явку у східній Україні на 10% від фактичної. Ми будемо так само через ці камери рахувати кожного, який буде носити пачки бюлетенів і вкидувати їх», - додав голова Ради Об’єднаної опозиції

А.Яценюк наголосив, що головним сьогодні для українців є не боятися проголосувати. «Ніхто ніколи не проконтролює, хто як проголосував. Таємниця голосування забезпечена. Приходьте – голосуйте за опозицію, це єдиний шлях змінити владу. І знайте, що від кожного вашого голосу залежить ваше майбутнє, майбутнє країни, ваших дітей і онуків. Нікого не бійтесь – голосуйте. Хай вони бояться», - сказав він.