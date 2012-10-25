ЦВК пояснила, хто має право перевозити бюлетені після голосування

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленому на засіданні Центральної виборчої комісії роз’ясненні щодо порядку транспортування дільничними виборчкомами виборчих документів до ОВК.

«Представник депутатської фракції, про формування та реєстрацію якої у Верховній Раді шостого скликання оголошено на пленарному засіданні, бере участь у транспортуванні виборчих документів лише у разі, якщо він є головою або заступником голови дільничної виборчої комісії чи у складі комісії відсутні члени комісій – представники політичних партій», - йдеться у роз’ясненні ЦВК.

Згідно з рішенням Центрвиборчкому, виборчі документи дільничної виборчої комісії транспортуються головою і заступником голови ДВК та іншими двома, а у разі відсутності голови або заступника – трьома або чотирма членами комісії, які представляють політичні партії, що набрали більшість голосів виборців відносно інших учасників виборчого процесу.

Крім того, транспортування виборчих документів повинно здійснюватися при обов’язковому супроводжуванні представника органів внутрішніх справ.

ЦВК затвердила це роз’яснення відповідно до вимог ст. 91 та 93 закону про вибори народних депутатів.