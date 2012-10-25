Янукович обіцяє змінювати голів місцевих адміністрацій за підсумками виборів
Президент не виключає кадрових ротацій керівників регіонів за результатами парламентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в Одесі, відповідаючи на запитання, чи слід очікувати найближчим часом кадрових перестановок в Одеській області.
За його словами, в Одеській області триває нормальний робочий процес. «Питання не у ставленні, а в принциповій оцінці тих керівників, представників влади, зокрема місцевого самоврядування, якщо йдеться про Костусєва (мер Одеси Олексій Костусєв - УНІАН)», - сказав В.Янукович.
«У нас абсолютно різні підходи тут до оцінок мерів міст, бо це самоврядування, у них інший статус. Але що стосується Одеси, я можу сказати, що ми постійно звертаємо увагу на ті недоліки, які були, і у нас, мабуть, немає такого регіону в Україні, де б керівники працювали без помилок», - додав В.Янукович. Він сказав, разом з тим, що він на даний момент не має жодних намірів міняти кадри в Одесі і Одеській області.
«А оцінку, зокрема і в Одесі, і в усій Україні, даватимемо після того, як пройдуть вибори, тому що у нас головним індикатором, барометром буде голосування наших виборців, населення міст, районів, регіонів України. Так як вони ставитимуться до влади – така і буде їм (керівникам) оцінка», - наголосив Президент.