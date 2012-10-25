Янукович обіцяє змінювати голів місцевих адміністрацій за підсумками виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в Одесі, відповідаючи на запитання, чи слід очікувати найближчим часом кадрових перестановок в Одеській області.

За його словами, в Одеській області триває нормальний робочий процес. «Питання не у ставленні, а в принциповій оцінці тих керівників, представників влади, зокрема місцевого самоврядування, якщо йдеться про Костусєва (мер Одеси Олексій Костусєв - УНІАН)», - сказав В.Янукович.

«У нас абсолютно різні підходи тут до оцінок мерів міст, бо це самоврядування, у них інший статус. Але що стосується Одеси, я можу сказати, що ми постійно звертаємо увагу на ті недоліки, які були, і у нас, мабуть, немає такого регіону в Україні, де б керівники працювали без помилок», - додав В.Янукович. Він сказав, разом з тим, що він на даний момент не має жодних намірів міняти кадри в Одесі і Одеській області.

«А оцінку, зокрема і в Одесі, і в усій Україні, даватимемо після того, як пройдуть вибори, тому що у нас головним індикатором, барометром буде голосування наших виборців, населення міст, районів, регіонів України. Так як вони ставитимуться до влади – така і буде їм (керівникам) оцінка», - наголосив Президент.