Партія регіонів просить своїх опонентів відмовитися від брудних технологій

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві прес-центру Партії регіонів.

«Прес-центр Партії Регіонів наполегливо просить опонентів ПР на парламентських виборах відмовитися від використання брудних технологій, припинити всілякі провокації, інсинуації, поширення неправдивої інформації про нібито переслідування громадян України за висловлювання політичних симпатій», - говориться в заяві.

Також прес-центр ПР закликає опонентів «до чесних змагань на парламентських виборах».