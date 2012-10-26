Геращенко: Сьогодні закладається дуже важливий момент фальсифікацій
08:06, 26 жовтня 2012Політика
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На виборчі дільниці завозять різну кількість бюлетенів для голосування за мажоритарних кандидатів у депутати та для голосування по партійній частині.
Ірина Геращенко повідомляє про підготовку фальсифікацій
Про це в ефірі «5 каналу» заявила представник партії «УДАР», народний депутат Ірина Геращенко
«Дуже важливий момент фальсифікацій, який вже сьогодні закладається - різна кількість бюлетенів. На дільниці завозять різну кількість бюлетенів на список мажоритарників і на партійний список. Тобто на мажоритарників наприклад 200, на партії 100», – заявила Геращенко.
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