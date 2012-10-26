Геращенко: Сьогодні закладається дуже важливий момент фальсифікацій

Про це в ефірі «5 каналу» заявила представник партії «УДАР», народний депутат Ірина Геращенко

«Дуже важливий момент фальсифікацій, який вже сьогодні закладається - різна кількість бюлетенів. На дільниці завозять різну кількість бюлетенів на список мажоритарників і на партійний список. Тобто на мажоритарників наприклад 200, на партії 100», – заявила Геращенко.