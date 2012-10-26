Росія не коментує можливість підписання пакетної угоди з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, сьогодні на брифінгу в Москві офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич сказав: «Я думаю, що варто звернутися до прес-служби Президента РФ за роз'ясненнями і уважніше подивитися на те, що Президент сказав на прес-конференції.

Якщо цього не буде достатньо, напевно, на цьому етапі визнано за доцільне обмежитися такими трактуваннями підсумків візиту», - сказав О.Лукашевич.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Президент України Віктор Янукович заявив, що має намір обговорити питання поставок російського газу до України і його ціни на зустрічі з керівництвом РФ, яка, можливо, пройде в листопаді. «Вже в листопаді ми знову зустрічатимемося і обговорюватимемо ці питання, планується держвізит, бізнес-форум у Нижньому Новгороді», - сказав В.Янукович, коментуючи свій візит до Росії, що відбувся 22 жовтня.

Він заявив також, що питання може вирішити пакетну угоду, і зазначив, що зацікавлені сторони як у Росії, так і в Україні працюють над газовим питанням.

Напередодні візиту В.Януковича до Москви прес-служба Кремля поширила повідомлення про те, що «Газпром» і «Нафтогаз України» готують новий повномасштабний договір про розширення співпраці в газовій сфері.