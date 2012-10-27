ОПОРА: На Волині членів ДВК від ПР інструктують, як фальсифікувати вибори

У Луцьку Громадська мережа ОПОРА оприлюднила аудіозаписи інструктажу членів дільничних виборчих комісій від Партії регіонів у селищі Турійськ, під час яких начебто інструктор Партії регіонів Олег Володимирович та депутат Партії регіонів у Волинській облраді закликали членів ДВК до фальсифікації результатів виборів.

Про це повідомляє Тиждень.ua

Так, інструктор Олег Володимирович, який начебто представляє ПР, пояснив членам ДВК як вести себе з неугодними спостерігачами, а також як потрібно рахувати бюлетені на користь Партії регіонів.

«Якщо спостерігач чи навіть народний депутат, який до вас приїде, починає качати свої права і погрожувати вам якоюсь відповідальністю – ви можете більшістю ухвалити рішення про видалення з залу цієї особи, бо вона заважає вам працювати. Більшість проголосувала – і правоохоронець має цю особу вивести. Нам задають питання: а якщо правоохоронець не захоче? Дзвоните Юрію Максимовичу (керівник Турійської районної організації Партії регіонів), він дзвонить Олександру Башкаленку (голова Волинської обласної організації ПР і перший заступник голови Волинської ОДА) і за дві хвилини правоохоронець буде виконувати рішення», - пояснив інструктор членам ДВК.

Потім інструктор розповів членам ДВК про методику фальсифікації волевиявлення громадян.

«Берете виборчий бюлетень. Дивитесь: номер двадцять. Поклали в стопочку Партії регіонів. Знову берете бюлетень: номер двадцять. Кладете в стопочку Партії регіонів. Третій бюлетень – номер двадцять. В Партію регіонів. Четвертий бюлетень: номер дев’ятнадцять. Поклали його в стопочку за номер двадцять. Може людина фізично помилитися? Може! Закон не передбачає відповідальності. За технічну помилку ніхто ніякої відповідальності не несе».

Особа, яка на аудіозаписі представлена як депутат Волинської облради від ПР Андрій Мельник, розповіла членам ДВК: «Ви маєте усвідомити одне: ваші дії є правомірні. Ви приймаєте рішення колегіально. Персональної відповідальності члена комісії немає. Є лише колегіальна відповідальність комісії. Тому ви маєте відстояти рішення дільничної комісії».