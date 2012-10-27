У Донецьку перед ОДА з'явилися 8 наметів для активізації виборців

У Донецьку перед будівлею обласної держадміністрації сьогодні рано вранці було виставлено 8 наметів червоного кольору без атрибутики з метою проведення мирних цивільних акцій з активізації громадськості для захисту голосів виборців і проведення чесних виборів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Донецького обласного штабу партії «УДАР», зараз 8 наметів червоного кольору утворили коридор, у середині якого розташована звукова апаратура і монітор, близько 20 чоловік постійно чергують на території наметового містечка. На наметах відсутня будь-яка символіка та інформація, все це заклеєно.

Раніше, прихильники партії «УДАР» повідомляли про те, що мають намір з раннього ранку 27 жовтня розташувати біля стін ОДА наметове містечко з метою проведення мирних цивільних акцій з активізації громадськості для захисту голосів виборців і проведення чесних виборів.

Громадські активісти повідомляли, що наметове містечко націлене на інформування громадськості про найсвіжіші дані екзитполів, оперативну трансляцію фото-, відеоматеріалів з виборчих дільниць, а також, у разі грубих порушень законодавства наметове містечко може перетвориться на «Донецький майдан», ставши інструментом громадської протидії фальсифікаціям на виборах.

У прес-службі зазначили, що це наметове містечко вранці вже відвідали і охорона облдержадміністрації, і наряд міліції, якому поступило повідомлення про те, що партія «УДАР» має намір проводити передвиборну агітацію. Проте, прибувши на місце, міліція ніяких порушень і ознак політичної агітації не виявила.

Проте, як повідомила кореспондентові УНІАН керівник прес-служби Донецького обласного штабу партії «УДАР» Маргарита Григорьянц, Партія регіонів подала до Донецького окружного адміністративного суду позов проти існування даного наметового містечка, угледівши в ньому агітацію партії «УДАР». За її словами, скоро суд винесе ухвалу щодо подальшої долі наметового містечка, яке поки мирно розташоване біля будівлі ОДА.