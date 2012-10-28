Суд заборонив мирні зібрання у центрі Києва до 12 листопада

Як повідомили УНІАН у Коаліції учасників помаранчевої революції (КУПР), таке рішення суд прийняв увечері 27 жовтня.

Відповідачем у справі був представник КУПР, яка подала повідомлення про проведення безстрокової акції з неділі (дня виборів) на Майдані Незалежності та на площі під будівлею ЦВК, йдеться в повідомленні.

Представники інших позивачів не з`явилися.

«Суд, враховуючи потенційну небезпеку конфліктів між організаціями з різнополярними поглядами, посилаючись на указ Президента про заборону проведення мітингів в центральній частині міста, постановив заборонити проведення будь-яких масових заходів (крім державних) до 12 листопада включно», - поінформували в КУПР.

Таким чином, і на Майдані Незалежності, і під ЦВК, і під іншими державними установами відтепер мітинги проводити заборонено судом, підкреслюється в повідомленні.