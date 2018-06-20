Віктор Янукович проголосував в Києві на Оболоні.

Як голосували українські VIPи (фоторепортаж)

15:57, 28 жовтня 2012
13504 0

Найвпливовіші українські політики уже встигли проголосувати на парламентських виборах.

Віктор Янукович проголосував в Києві на Оболоні.
Віталій Кличко проголосував з дружиною і закликав голосувати серцем
Володимир Литвин
Петро Симоненко
Арсеній Яценюк
Для Азарова голосування - справа сімейна
Олександр Турчинов проголосував із сином
Ахметов

Фото УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter