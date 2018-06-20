Як голосували українські VIPи (фоторепортаж)
Найвпливовіші українські політики уже встигли проголосувати на парламентських виборах.
Віктор Янукович проголосував в Києві на Оболоні.
Олег Тягнибок насмішив українців, переплутавши свої паспорти і не змігши проголосувати
Віталій Кличко проголосував з дружиною і закликав обирати серцем
Володимир Литвин захопив дочку і поспілкувався з бабусями
Лідер пролетарів Симоненко проголосував на Печерську
Арсеній Яценюк прийшов також із дружиною
Євгенія Тимошенко прийшла у футболці "Юлі волЮ"
Для Азарова голосування - справа сімейна
Олександр Турчинов проголосував із сином
Ахметов проголосував, хоч у ВР не йде
Фото УНІАН
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