Результати екзит-полу «5 канал» (Соціологічна група «Рейтинг»)

За результатами екзит-полу Соціологічної групи «Рейтинг», оприлюдненого на «5 каналі», на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня політичними партіями отримані наступні результати у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі:

Партія Регіонів - 27,6%

Об'єднана опозиція «Батьківщина» - 23,4%

Партія «УДАР» Віталія Кличка - 14,3%

КПУ - 12,5%

ВО «Свобода» - 12,5%

Крім того, за партію Наталії Королевської "Україна - вперед!" проголосували 1,6 % виборців.