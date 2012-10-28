Результати екзит-полу «5 канал» (Соціологічна група «Рейтинг»)
20:00, 28 жовтня 2012Політика
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За результатами екзит-полу Соціологічної групи «Рейтинг», оприлюдненого на «5 каналі», на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня політичними партіями отримані наступні результати у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі:
Партія Регіонів - 27,6%
Об'єднана опозиція «Батьківщина» - 23,4%
Партія «УДАР» Віталія Кличка - 14,3%
КПУ - 12,5%
ВО «Свобода» - 12,5%
Крім того, за партію Наталії Королевської "Україна - вперед!" проголосували 1,6 % виборців.
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