Кличко підтвердив, що готовий об'єднатися з «Батьківщиною» і Тягнибоком у ВР

Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко підтверджує готовність своєї політичної сили об’єднатись у новій Верховній Раді з Об’єднаною опозицією «Батьківщина» та ВО «Свобода».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко повідомив, коментуючи результати щойно оприлюднених exit-poll.

Він нагадав, що ще раніше «УДАР» чітко висловився на користь співпраці з опозицією.

Натомість, заявив В.Кличко, жодного співробітництва з Партією регіонів та КПУ бути не може.

В.Кличко висловив упевненість у тому, що партія «УДАР» об’єднається у новому парламенті з Об’єднаною опозицією «Батьківщина» та ВО «Свобода».

«Я впевнений, що ми це зробимо (об’єднаємось – УНІАН) з партією «Батьківщина» і «Свободою», - сказав він.