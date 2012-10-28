Опозиція заявляє, що після закриття дільниць почала рости явка виборців

Про це повідомили на спільній прес-конференції лідери об’єднаної опозиції Олександр Турчинов та Арсеній Яценюк.

"Нас турбує явка. За нашою інформацією, вона продовжує зростати, незважаючи на те, що виборчі дільниці вже закриті", - цитує Турчинова Українська правда.

За його словами, "розпочинається найбільш відповідальний період, і лише після підрахунку голосів, зокрема, на мажоритарних округах, можна буде говорити про результати, які можуть суттєво відрізнятися від екзит-полів".

Турчинов нагадав, що, згідно з законом, ЦВК має оголосити офіційні дані щодо явки до 20.30.

"Ми боремося за кожен округ. У нас є інформація, що навіть на східній Україні опозиція перемагає на кількох округах", - сказав Яценюк.

За його словами, опозиція має інформацію, що, починаючи з 18 години, "з дільниць почали масово вивозити спостерігачів від опозиції", очевидно, щоб вони не брали участі в підрахунку голосів.