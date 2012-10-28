Опозиція: На Донеччині після закінчення голосування 6 дільницям відрубали світло

У Донецькій області 6 дільниць у виборчих округах №61 і №42 після закінчення голосування о 20:00 було знеструмлено.

Про це повідомив журналістам голова Донецького обласного передвиборного штабу Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Ярошенко.

За його словами, в момент початку підрахунку голосів після 20:00 на 4 дільницях виборчого округу №61 і 2 дільницях виборчого округу №42 було відключено електрику. При цьому О.Ярошенко нагадав, що для всіх своїх членів виборчих комісій штаб купив ліхтарики й свічки.