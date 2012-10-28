Опозиція: На Донеччині після закінчення голосування 6 дільницям відрубали світло
21:16, 28 жовтня 2012Політика
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У Донецькій області після закінчення голосування 6 дільниць було знеструмлено, – заявляє голова обласного штабу опозиції.
Опозиціонери кажуть, що підготувалися...
У Донецькій області 6 дільниць у виборчих округах №61 і №42 після закінчення голосування о 20:00 було знеструмлено.
Про це повідомив журналістам голова Донецького обласного передвиборного штабу Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Ярошенко.
За його словами, в момент початку підрахунку голосів після 20:00 на 4 дільницях виборчого округу №61 і 2 дільницях виборчого округу №42 було відключено електрику. При цьому О.Ярошенко нагадав, що для всіх своїх членів виборчих комісій штаб купив ліхтарики й свічки.
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