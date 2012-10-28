Учасники мітингу ПР у Києві чекають, що їм заплатять, як обіцяли

У Києві за участь у святковому мітингу на Михайлівській площі, який організувала Партія регіонів, студентам обіцяли заплатити по 100 грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили учасники заходу після його завершення.

За словами співрозмовників агентства, які зараз у кількості близько 200 осіб очікують розрахунку від організаторів, існують сумніви, що ці гроші їм будуть виплачені.