Коваль: Більшість депутатів ЄП не зафіксували значних порушень

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив керівник делегації євродепутатів Павел Коваль, посилаючись на попередні дані спостерігачів.

"Є дуже різна інформація. З однієї сторони, що порушень було мало - і це домінуюча думка, але, з іншої сторони теж є дані про функціонування на деяких дільницях так званих "каруселей", - сказав він.

Депутат, який представляє у Європарламенті Польщу, сказав, що детальніші коментарі будуть оприлюднені після аналізу рапортів усіх спостерігачів від ЄП.

Співрозмовник агентства також відзначив "нерівні правила гри" під час ведення виборчої компанії, але зауважив, що це не завадило активності політичних партій, що боролися за місця в українському парламенті.

Як повідомляв УНІАН, серед інших спостерігачів за виборами до ВР України спостерігали 15 депутатів Європарламенту з таких країн як Польща, Німеччина, Іспанія, Швеція, Португалія, Болгарія та Румунія.

Євродепутати працювали спостерігачами у Києві, у Львові, Одесі та Дніпропетровську.