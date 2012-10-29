«Батьківщина» очікує великі фальсифікації у 201-му окрузі

Про це повідомив голова Чернівецького штабу Об’єднаної опозиції Максим Бурбак під час прямого включення із центральним штабом Об’єднаної опозиції «Батьківщина» на Софійській площі, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

М.Бурбак наголосив, що після численних порушень, які відбувались під час голосування в Чернівецькій області, Об’єднана опозиція готується до численних порушень і під час підрахунку голосів.

Найбільше порушень, за його словами, очікується в окрузі №201 - місті Чернівці.

За даними exit-poll, у цьому окрузі перемагає кандидат від Об’єднаної опозиції Микола Федорук, який попередньо набрав 57,7% голосів.

«Його головний опонент, представник Партії регіонів Віталій Михайлішин, набирає 27%. І тепер ми розуміємо, що буде відбуватися: вони будуть намагатися змінити кількість голосів за провладного кандидата», - сказав М.Бурбак.

«Ситуація напружена. Ми змогли завести в ОВК наших спостерігачів, хоча міліція не пускала», - повідомив М.Бурбак.

За його словами, будівля окружної комісії оточена мікроавтобусами, в яких перебувають молодики спортивної зовнішності

М.Бурбак підкреслив, що Чернівецький штаб Об’єднаної опозиції продовжує боротися проти фальсифікацій.

«Ми будемо працювати до отримання останнього протоколу», - додав він.