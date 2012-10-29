Яценюк готовий розмовляти про президентські вибори лише з Тимошенко
01:42, 29 жовтня 2012Політика
1442 0
Голова Ради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що готовий вести переговори про єдиного узгодженого кандидата від опозиції на президентських виборах лише з Юлією Тимошенко.
Яценюк каже, що говоритиме лише з Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, чи готовий він вести переговори про єдиного опозиційного кандидата з лідером партії «УДАР» Віталієм Кличком, оскільки в кожного з них є президентські амбіції.
«Про те, що ви запитали, я готовий розмовляти з Юлією Володимирівною Тимошенко»,- сказав А.Яценюк.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter