Яценюк готовий розмовляти про президентські вибори лише з Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, чи готовий він вести переговори про єдиного опозиційного кандидата з лідером партії «УДАР» Віталієм Кличком, оскільки в кожного з них є президентські амбіції.

«Про те, що ви запитали, я готовий розмовляти з Юлією Володимирівною Тимошенко»,- сказав А.Яценюк.