У Донецьку голова комісії зняв на відео вкидання бюлетенів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі штабу Об'єднаної опозиції «Батьківщина» в Донецькій області.

«Близько 40 невідомих осіб спортивної статури узяли в кільце комісію, спостерігачів від опозиції. Причина - голова комісії зафіксував на мобільний телефон порушення: вкидання бюлетенів», - зазначається у повідомленні.

За словами прес-секретаря обласної організації Об'єднаної опозиції Віталія Овчаренка, який знімав на відеокамеру інцидент, відбулася сутичка, під час якої один із невідомих ударив його в бік і спробував відібрати камеру.

Як наголосив народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Михайло Волинець, який перебуває на місці подій, міліція «не діє і потурає тут беззаконню».