Кандидат «УДАРу» дістав удар в обличчя за спробу припинити «карусель»

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького обласного штабу партії «УДАР» з посиланням на Д.Каплунова.

За словами кандидата, він прибув на виборчу дільницю №140639, де на задньому дворі помітив припаркований мікроавтобус, який висаджував групу людей.

«Мікроавтобус мені видався сумнівним, і нагадав технологію фальсифікацій «карусель», разом з колегою ми вирішили пройти за автомобілем, аби розвіяти свої сумніви, - повідомив Д.Каплунов. - На виїзді з Артемовська наш автомобіль блокували два джипи, з яких вийшли двоє чоловіків. Першим з нашої машини вийшов водій, аби з’ясувати ситуацію. Не встигнувши сказати ні слова, він одержав удар в обличчя від одного з чоловіків. Я тут же вибіг з авто, аби вирішити конфлікт. відрекомендувався кандидатом у народні депутати, показав відповідні документи, намагався почати розмову, але також одержав удар в обличчя».

Д.Каплунов заявив, що у нього також намагалися забрати документи. «Один з чоловіків, який представився Костянтином Феліксовичем, почав комусь телефонувати і питати, що з нами робити. Після розмови він сказав, що нам пощастило, і ми можемо їхати», - відзначив кандидат.

Він повідомив, що подав заяву в міліцію, в якій виклав інформацію про інцидент.