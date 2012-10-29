У Києві на 8 з 13 округів перемагають представники «Батьківщини»

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані, оприлюднені електронною системою «Вибори-2012» в Центральній виборчій комісії.

У київських округах оброблені дані від 7 до 20% протоколів.

Представники «Батьківщини» перемагають у 8 округах: у 212-му – Віталій Ярема, у 213-му – Володимир Яворівський, у 217-му – Олександр Бригинець, у 218-му – Володимир Ар’єв, у 219-му – Володимир Бондаренко, у 220-му – Олександр Чорноволенко, у 221-му – Леонід Ємець, у 222-му – Дмитро Андрієвський.

Ще в двох округах перемагають кандидати у депутати від партії «УДАР»: у 211-му – Микола Бабенко, у 214-му – Віктор Чумак.

У 215-му окрузі лідирує самовисуванка Галина Герега, у 216-му – самовисуванець Олександр Супруненко та 223-му – самовисуванець Віктор Пилипишин.

У округах у Київській області в основному перемагають представники Партії регіонів. Так, з 9 округів вони перемагають у 5: Сергій Кацуба (округ № 92), Олександр Оніщенко (93), Тетяна Засуха (94), Петро Мельник (95), Ярослав Москаленко (96). У 91-му окрузі перемагає представник «УДАРу» Руслан Сольвар. Ще в трьох округах перемагають самовисуванці: у 90-му - Віталій Чудновський, у 97-му – Микола Семеняка, у 98-му – Олександр Мостіпан.

У Київський області оброблено від 2 до 28% протоколів.