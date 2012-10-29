ОПОРА: в Обухові зник голова окружної виборчої комісії №94

Про це УНІАН повідомили у Громадянській мережі ОПОРА у Київській області.

Довготерміновий спостерігач від Громадянської мережі ОПОРА повідомляє, що засідання окружної комісії фактично зірвано через зникнення її голови – Мартинюка Вячеслава Юрійовича.

Спостерігач характеризує таку ситуацію як свідомий саботаж підрахунку голосів у 94 окрузі.