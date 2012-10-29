ОПОРА: в Обухові зник голова окружної виборчої комісії №94
11:23, 29 жовтня 2012Політика
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Голова окружної виборчої комісії №94 (м. Обухів, Київська область) вийшов з засідання і зник - його телефон не відповідає.
Спостерігач думає, що це саботаж
Про це УНІАН повідомили у Громадянській мережі ОПОРА у Київській області.
Довготерміновий спостерігач від Громадянської мережі ОПОРА повідомляє, що засідання окружної комісії фактично зірвано через зникнення її голови – Мартинюка Вячеслава Юрійовича.
Спостерігач характеризує таку ситуацію як свідомий саботаж підрахунку голосів у 94 окрузі.
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