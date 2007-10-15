Суддя КС: вибори ніхто не скасує, навіть якщо указ Ющенка визнають незаконним

Суддя Конституційного Суду Іван ДОМБРОВСЬКИЙ заявляє, що результати дострокових парламентських виборів не будуть скасовані навіть у разі ухвалення КС рішення про неконституційність указів Президента про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в КС.

І.ДОМБРОВСЬКИЙ нагадав, що зараз на розгляді КС досі залишаються третій та четвертий укази Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради V скликання та призначення дострокових парламентських виборів.

При цьому І.ДОМБРОВСЬКИЙ зазначив, що навіть якщо КС визнає ці укази неконституційними, то це жодним чином не вплине на результати проведених виборів.

Він пояснив, що у будь-якому разі видані Президентом Укази залишаються чинними до моменту прийняття рішення суду щодо їх відповідності чи невідповідності Конституції.

Таким чином, суддя КС дав зрозуміти, що на момент проведення виборів їх законність не підлягала сумніву.