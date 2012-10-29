На окрузі в Оболонському районі Києва майже припинилося опрацювання протоколів

15:15, 29 жовтня 2012
Політика
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У одномандатному виборчому окрузі № 217 (Київ, Оболонський район) досі опрацьовано лише 3,79% протоколів про підрахунок голосів на виборах народних депутатів України 28 жовтня.

Члени виборчої комісії. Вибори

Як свідчать оприлюднені станом на 15.15 дані на офіційному сайті ЦВК, вже більше двох годин кількість опрацьованих протоколів у цьому окрузі не змінюється та залишається на рівні 3,79% при загальній кількості опрацьованих протоколів на всіх 13 столичних округах на рівні 39,88%.За результатами опрацьованих протоколів, у окрузі № 217 поки ще лідирує висуванець ВО "Батьківщина" Олександр Бригинець з результатом 33,58% голосів.

У 214 окрузі (Дніпровський район) за результатами 32,09% опрацьованих протоколів знову змінився лідер перегонів. Тепер самовисуванець Олесь Довгий за підтримки 36,90% виборців випереджає свого найближчого конкурента, висуванця партії "УДАР" Віктора Чумака, за якого проголосували 36,67% виборців.

Змінився лідер перегонів і у 216 окрузі (Дніпровський район) – за результатами опрацювання 29,72% лідирує висуванка партії "Батьківщина" Ксенія Ляпіна (28,33%). Народний депутат випереджає свого найближчого конкурента – самовисуванця Олександра Супруненка лише на 0,33 % голосів.

У інших округах столиці лідери не змінилися.

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