На окрузі в Оболонському районі Києва майже припинилося опрацювання протоколів

Як свідчать оприлюднені станом на 15.15 дані на офіційному сайті ЦВК, вже більше двох годин кількість опрацьованих протоколів у цьому окрузі не змінюється та залишається на рівні 3,79% при загальній кількості опрацьованих протоколів на всіх 13 столичних округах на рівні 39,88%.За результатами опрацьованих протоколів, у окрузі № 217 поки ще лідирує висуванець ВО "Батьківщина" Олександр Бригинець з результатом 33,58% голосів.

У 214 окрузі (Дніпровський район) за результатами 32,09% опрацьованих протоколів знову змінився лідер перегонів. Тепер самовисуванець Олесь Довгий за підтримки 36,90% виборців випереджає свого найближчого конкурента, висуванця партії "УДАР" Віктора Чумака, за якого проголосували 36,67% виборців.

Змінився лідер перегонів і у 216 окрузі (Дніпровський район) – за результатами опрацювання 29,72% лідирує висуванка партії "Батьківщина" Ксенія Ляпіна (28,33%). Народний депутат випереджає свого найближчого конкурента – самовисуванця Олександра Супруненка лише на 0,33 % голосів.

У інших округах столиці лідери не змінилися.