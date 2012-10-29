Литвин хоче, щоб українці швидше забули про вибори і повернулися до роботи

Голова Верховної Ради Володимир Литвин вважає головним завданням на сьогодні «повернути» країну з виборів до практичної роботи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

Для цього, за словами В.Литвина, усім учасникам політичного процесу потрібно своїм прикладом, своїми діями заспокоїти розбурхане виборами суспільство. Першорядна відповідальність за це лежить на тих, хто дістав позитивний результат, зазначив він.

Також, на переконання В.Литвина, всі мають усвідомити необхідність налагодження загальноукраїнського діалогу для оцінки реального стану країни і формулювання завдань її внутрішнього облаштування та реалізації зовнішньополітичного курсу, які б співвідносилися з реаліями і забезпечували спільну позицію з ключових питань державного життя.

«Україна, врешті-решт, повинна почати говорити одним голосом - голосом державних інтересів», - підкреслив спікер.

Таким чином, за словами В.Литвина, першорядне завдання виняткової ваги: переведення усієї передвиборчої політики у площину напрацювання та узгодження підходів щодо організації роботи новообраної Верховної Ради.

«Для цього інерцію виборчого процесу і намагання надалі підживлювати її взаємними звинуваченнями, заяви про вкрадену перемогу необхідно піднести на новий рівень - рівень усвідомленої відповідальності парламентських політичних сил перед Українським народом, суспільством і державою», - заявив В.Литвин.