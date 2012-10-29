Спостерігачі від ПАРЄ високо оцінили організацію виборчого процесу

Про це заявив заступник керівника місії спостереження ПАРЄ Мевлют Чавушоглу в понеділок на брифінгу в Києві, повідомляє Укрінформ.

“Воля народу була висловлена під час учорашніх виборів. Загалом ми оцінили відкриття, проведення голосування, закриття і підрахунок голосів як дуже гарний. Ми оцінюємо виборчий процес як “добре” або “дуже добре” організований у день виборів. І це оцінка не лише моя, а й членів делегації ПАРЕ”, - сказав він.

Як повідомив М.Чавушоглу, за результатами опитування спостерігачів інших місій та представників різних політичних партій жодних скарг щодо організації виборчого процесу та підрахунку голосів не було.

“Ми запитали інших спостерігачів, національних спостерігачів, представників партій, членів виборчих комісій від різних партій і не отримали від них ніяких скарг, які б були зареєстровані”, - підкреслив він.