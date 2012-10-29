У Львові чоловік розбив 16 вікон у вагоні пасажирського поїзда

Як повідомив УНІАН головний спеціаліст підрозділу зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці Ігор Кравчук, 28 жовтня в чергову частину лінійного відділу на станції „Львів” надійшло повідомлення від начальника ВЧД-1 ДТГО «Львівська залізниця» про те, що на території шостого парку (м.Львів, мікрорайон „Левандівка”) невідома особа розбила 16 вікон у пасажирському вагоні, який стояв в запасі.

Правоохоронцями по гарячих слідах було затримано зловмисника, яким виявився 26-річний житель Львівської області.

Сума завданих матеріальних збитків встановлюється. Мотиви вказаного вчинку з’ясовуються. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).