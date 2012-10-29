Польські парламентарії не можуть дати позитивну оцінку виборчій кампанії в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це члени місії повідомили сьогодні під час прес-конференції в Києві.

Як зазначив голова місії Сейму Республіки Польща зі спостереження за виборами Мирон Сич, у місії взяли участь близько 40 депутатів польського парламенту, які відвідали 152 виборчі дільниці по всій Україні. Голова місії відзначив, що спостерігачі мають низку зауважень, зокрема, щодо правильності встановлення веб-камер та з приводу великої кількості виборців, які голосували вдома.

«В цьому випадку спостерігачам важко було зробити висновок про прозорість», - сказав М.Сич.

Крім того, за його словами, спостерігачі звернули увагу на присутність у виборчих комісіях представників великої кількості партій.

У свою чергу голова польсько-української парламентської групи Сейму Польщі Марія Зуба відзначила, що здивована надто повільним процесом підрахунку голосів та відсутністю чіткої реєстрації тих, хто голосував вдома.

Також М.Зуба повідомила, що спостерігачі були дуже здивовані випадками, коли члени виборчих комісій запитували виборців, хто з їхніх рідних точно не прийде на голосування. «Ці люди реєструвалися на окремих аркушах. Людина, яка вела цю реєстрацію, і голова цієї комісії не змогли пояснити нам, навіщо і чому вони ведуть цей облік», - сказала М.Зуба.

Також вона вказала на випадки організованого підвезення на голосування груп людей.

Як констатував М.Сич, день голосування та його перебіг спостерігачі оцінюють загалом позитивно. Проте в підготовці до виборів та самій виборчій кампанії залишається багато недоліків і вони не можуть позитивно її оцінити.