«Біженець» Данилишин став академіком Зарубіжної Академії наук України

Про це УНІАН повідомила секретар управління НТШ в Європі Анна-Марія Довганюк.

Рішення, за її інформацією, було прийнято 27 жовтня на засіданні Президії НТШЄ у французькому місті Сарсель.

Таким чином, зазначила Анна-Марія Довганюк, було визнано видатні заслуги академіка НАН України Б.Данилишина у розвиток і поширення української науки в світі.

Як повідомляв УНІАН, Б.Данилишин у січні 2011 року отримав політичний притулок у Чехії.

В Україні, за інформацією МВС, Б.Данилишин звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 "зловживання владою чи службовим становищем" Кримінального кодексу України”, пов'язаному з проведенням держзакупівель. Результатом дій Б.Данилишина, за інформацією МВС, стало неефективне і надмірне витрачання державних коштів, що, в свою чергу, завдало збитків державі в особі Міністерства оборони України на суму 13,9 млн. грн.

Сам Б.Данилишин не визнає звинувачень.

***Наукове товариство ім. Шевченка (НТШ) - перша українська національна академія наук, яку створено в 1873 у Львові за ідеєю подвижників відродження Сходу і Заходу України. Академічний статус Товариства закріплено запровадженням елітарного корпусу провідних вчених - дійсних членів НТШ, до якого крім видатних подвижників української науки приєднано велику когорту славетних вчених Європи.