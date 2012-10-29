«Біженець» Данилишин став академіком Зарубіжної Академії наук України

19:57, 29 жовтня 2012
Політика
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Екс-міністра економіки, академіка Національної академії наук України Богдана Данилишина обрано дійсним членом (академіком) Наукового товариства ім. Тараса Шевченка Зарубіжної Академії наук України.

Богдан Данилишин став академіком

Про це УНІАН повідомила секретар управління НТШ в Європі Анна-Марія Довганюк.

Рішення, за її інформацією, було прийнято 27 жовтня на засіданні Президії НТШЄ у французькому місті Сарсель.

Таким чином, зазначила Анна-Марія Довганюк, було визнано видатні заслуги академіка НАН України Б.Данилишина у розвиток і поширення української науки в світі.

Як повідомляв УНІАН, Б.Данилишин у січні 2011 року отримав політичний притулок у Чехії.

В Україні, за інформацією МВС, Б.Данилишин звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 "зловживання владою чи службовим становищем" Кримінального кодексу України”, пов'язаному з проведенням держзакупівель. Результатом дій Б.Данилишина, за інформацією МВС, стало неефективне і надмірне витрачання державних коштів, що, в свою чергу, завдало збитків державі в особі Міністерства оборони України на суму 13,9 млн. грн.

Сам Б.Данилишин не визнає звинувачень.

***Наукове товариство ім. Шевченка (НТШ) - перша українська національна академія наук, яку створено в 1873 у Львові за ідеєю подвижників відродження Сходу і Заходу України. Академічний статус Товариства закріплено запровадженням елітарного корпусу провідних вчених - дійсних членів НТШ, до якого крім видатних подвижників української науки приєднано велику когорту славетних вчених Європи.

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