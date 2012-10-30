Тюремники проводять з Тимошенко «роз'яснювальні бесіди» про шкоду голодування

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про це на брифінгу перед харківською лікарнею офіційно підтвердив заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Андрій Лапинський.

«Учора Юлія Володимирівна офіційно звернулася із заявою про відмову від прийому їжі», - сказав А.Лапинський.

За його словами, зараз представники пенітенціарної служби проводять з екс-прем'єром «роз'яснювальні бесіди» для того, щоб пояснити їй шкоду від голодування. За словами А.Лапинського, Ю.Тимошенко зараз перебуває під цілодобовим наглядом лікарів.

«Відповідно до наших відомчих інструкцій, якими ми керуємося в роботі, зараз вона повинна знаходитися під постійним наглядом лікарів. З нею зараз проводяться бесіди, провів уже начальник закладу (начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащиков – УНІАН), зараз проводить заступник начальника закладу. Бесіди роз'яснювальні про шкоду того, що вона робить», - сказав А.Лапинський.

Відповідаючи на питання журналістів, чи будуть Ю.Тимошенко годувати примусово, А.Лапинський зазначив, що рішення про примусове годування Ю.Тимошенко будуть приймати лікарі в залежності від стану її здоров'я. На цьому етапі відповідно до інструкцій, із ув'язненою проводяться роз'яснювальні бесіди.

«Є інструкція, яка передбачає примусове годування, але до цього примусового годування є певні процедури, я вже їх назвав: це роз'яснювальні бесіди, це постійне спостереження за її поведінкою і станом здоров'я з боку лікарів», - зазначив А.Лапинський.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня у Харкові захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко зачитав листа екс-прем’єра, в якому вона заявила про початок голодування на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів.