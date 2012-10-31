У Києві на окрузі Ляпіної зник голова ДВК з печаткою

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера заявляє, що у одномандатному виборчому окрузі № 216 (Київ, Дніпровський район) через зникнення голови однієї з дільничних виборчих комісій разом з печаткою не можуть встановити підсумки голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Магера повідомив сьогодні журналістам у ЦВК.

"У 216 окрузі кудись зник голова дільничної комісії – це єдина дільниця, яка повинна була скласти уточнений протокол, і саме цієї дільниці не вистачає фактично для підбиття підсумків у цьому окрузі. Він зник разом з печаткою", - сказав А.Магера.

За його словами, як куратор Києва він дав вказівку окружній виборчій комісії негайно звернутися до правоохоронних органів для розшуку голови цієї дільничної комісії. "Якщо б була печатка, заступник голови комісії мав би повне право провести засідання ДВК і скласти уточнений протокол, а так – ні голови ДВК, ні печатки. Я думаю, у найближчі годину-дві люди зрозуміють свою помилку і повернуться на місця", - додав він.

Згідно з електронною системою "Вибори", на одномандатному виборчому окрузі № 216 опрацьовано 98,64% електронних протоколів. За партійними списками тут перемагає ВО "Батьківщина" за підтримки 31,19%. Друге місце посідає партія "УДАР" (27,43%), а третє – ВО "Свобода" (14,87%). Партія регіонів у цьому окрузі отримала підтримку 12,36% виборців. За мажоритарною системою у цьому окрузі лідирує висуванка ВО "Батьківщина" Ксенія Ляпіна (29,27%), а само висуванець Олександр Супруненко посідає друге місце з підтримкою 27,78% виборців.