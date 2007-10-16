Колишній соратник Мороза тягне соціалістів у ”лівий” проект

Депутат 5 скликання від СПУ Василь Волга має намір створити лівоцентристську партію, у яку увійшли б його однодумці з Соціалістичної партії.

"В Україні може дуже скоро з’явитися дуже цікавий лівоцентристський проект", - заявив він в ефірі Радіо "Свобода".

"Поки що, скажімо так, є низка однодумців, які працюють над тим, що, можливо, з’явиться ця партія", - додав Волга.

На прохання назвати цих однодумців, Волга перерахував: "Академік Пахомов, наприклад. Це директор Інституту макроекономіки НАНУ. Це професор Ковальчук... І, зрештою, деякі соціалісти. Це і Михайло Гончаров. Це банк "Європейський кредит"... Гончаров дуже відкрито висловився: "Якщо мене звільнять з лав СПУ, то..."

Він наголосив, що це – "тверезо мислячі люди", які, зокрема, до останнього часу входили в СПУ, які мають подібні з ним погляди на те, що відбувається в Соцпартії.

"Насправді соціалісти пішли від ідеологічної основи своєї. Це було причиною конфліктів моїх із Олександром Олександровичем (Морозом)", - зазначив Волга.

На зауваження ведучого Романа Скрипіна про те, що в Україні вже було декілька "лівих проектів" – зокрема, на чолі з Іваном Чижем, а також за спільної участі Наталії Вітренко та Мороза, Волга відповів:

"Я є все ж таки людиною лівих поглядів... Якщо займатися політикою, займатися громадським життям, то тільки в цьому напрямку".

Водночас, він сказав, що його "не цікавлять дивіденди", він "доволі заможна людина", хоча "посада в парламенті дуже серйозно допомагає займатися громадським політичним життям у регіонах", що він спостеріг, очолюючи організацію "Громадський контроль".

В свою чергу, Волга зазначив, що на створювану демократичну коаліцію він дивиться песимістично.

"З чого виходить мій песимізм щодо цієї коаліції і щодо парламентського майбутнього – це, по-перше, безмежне бажання влади з обох боків всередині коаліції", - зазначив він.

"З одного боку, безмежної влади хоче Юлія Володимирівна, з іншого боку, безмежний острах перед Юлією Володимирівною має Віктор Андрійович Ющенко. На це накладайте всього 228 голосів коаліції. Не доведи Господи, грип прийде до парламенту, то як ви голосувати будете?", - поцікавився Волга.

"І питання, які доведеться голосувати, якось розбирати", - зазначив він, назвавши, зокрема, питання армії, землі, ухвалення бюджету, соціальні питання, інфляцію та зростання ціни на газ. "Стоять такі проблеми перед цим урядом, перед цією коаліцією, вирішення яких потребує в першу чергу дуже сильних, дуже продуктивних стосунків з РФ", - заключив Волга.

Українська правда