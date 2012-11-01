Партія регіонів заводить у Раду 186 «штиків» (список)

Партія регіонів за результатами опрацьованих протоколів здобуває 186 депутатських мандатів.

72 представники Партії регіонів проходять у багатомандатному виборчому окрузі (за результатами опрацювання 99,54% протоколів), 114 кандидатів від ПР перемагають на мажоритарних округах. Кандидати за списком Партії регіонів, які проходять у ВР: 1. Азаров Микола 2. Повалій Таїсія 3. Тігіпко Сергій 4. Клюєв Андрій 5. Єфремов Олександр 6. Акімова Ірина 7. Бойко Володимир 8. Колесніков Борис 9. Кожара Леонід 10. Рибак Володимир 11. Табачник Дмитро 12. Лавринович Олександр 13. Герман Ганна 14. Скубашевський Станіслав 15. Близнюк Анатолій 16. Шаров Ігор 17. Олійник Володимир 18. Табачник Яків 19. Макеєнко Володимир 20. Тедеєв Ельбрус 21. Чечетов Михайло 22. Янукович Віктор 23. Хомутиннік Віталій 24. Іванющенко Юрій 25. Фабрикант Світлана 26. Воропаєв Юрій 27. Шуфрич Нестор 28. Демидко Володимир 29. Гєллєр Євгеній 30. Мальцев Володимир 31. Вечерко Володимир 32. Мхітарян Нвєр 33. Кий Сергій 34. Дем’янко Микола 35. Дудка Володимир 36. Васадзе Таріел 37. Хмельницький Василь 38. Зарубінський Олег 39. Мірошниченко Юрій 40. Турманов Віктор 41. Селіваров Андрій 42. Мошак Сергій 43. Кузьмук Олександр 44. Єгоров Олександр 45. Ващук Катерина 46. Веревський Андрій 47. Бондаренко Олена 48. Сігал Євген 49. Смітюх Григорій 50. Чертков Юрій 51. Баграєв Микола 52. Аркаллаєв Нуруліслам 53. Пригодський Антон 54. Васильєв Геннадій 55. Шаблатович Олег 56. Продивус Володимир 57. Щербань Артем 58. Калюжний Віталій 59. Кінах Анатолій 60. Богословська Інна 61. Мельник Станіслав 62. Малишев Володимир 63. Мироненко Михайло 64. Волков Олександр 65. Мельничук Лариса 66. Корж Павло 67. Шатворян Вілен 68. Прасолов Ігор 69. Пінчук Андрій 70. Коржев Анатолій 71. Долженков Олександр 72. Стоян Олександр Мажоритарники від Партії регіонів : Крим: 1. Дзоз Віталіна 2. Нетецька Олена 3. Парасків Олег 4. Лютікова Валентина 5. Льовочкіна Юлія 6. Брайко Сергій 7. Дейч Борис 8. Нечаєв Олександр 9. Груба Григорій Вінницька область: 10. Джига Микола Дніпропетровська область: 11. Циркін Ігор 12. Ступак Іван 13. Момот Олександр 14. Морозенко Євгеній 15. Бутківський Віктор 16. Гузенко Костянтин 17. Павлов Костянтин 18. Любоненко Юрій 19. Задорожний В’ячеслав 20. Глазунов Сергій 21. Шипко Андрій 22. Мартовицький Артур 23. Шпенов Дмитро 24. Солошенко Микола 25. Самойленко Юрій 26. Царьов Олег Донецька область 27. Бобков Олександр 28. Бахтеєва Тетяна 29. Ландик Валентин 30. Левченко Микола 31. Звягільський Юхим 32. Клюєв Сергій 33. Азаров Олексій 34. Боярський Юрій 35. Омельянович Денис 36. Байсаров Леонід 37. Гончаров Анатолій 38. Шкіря Ігор 39. Литвинов Леонід 40. Лук’янов Владислав 41. Омельченко Валерій 42. Борт Віталій 43. Матвієнков Сергій 44. Білий Олексій 45. Васильєв Олександр 46. Риженков Олександр 47. Пономарьов Андрій Житомирська область 48. Пехов Володимир 49. Журавський Віталій Закарпатська область 50. Ковач Василь 51. Ланьо Михайло 52. Бушко Іван Запорізька область 53. Сухий Ярослав 54. Кальцев Сергій 55. Карташов Євген 56. Богуслаєв В’ячеслав 57. Бандуров Володимир 58. Балицький Євген 59. Пшонка Артем 60. Дудка Олександр Київська область 61. Кацуба Сергій 62. Онищенко Олександр 63. Москаленко Ярослав Кіровоградська область 64. Березкін Станіслав 65. Грушевський Віталій 66. Єдін Олександр 67. Кузьменко Сергій Луганська область 68. Горохов Сергій 69. Кунченко Олексій 70. Дунаєв Сергій 71. Медяник Володимир 72. Чуб Володимир 73. Коваль Олександр 74. Іоффе Юлій 75. Тихонов Віктор 76. Демішкан Володимир Миколаївська область 77. Наконечний Володимир 78. Ільюк Артем 79. Жук Микола 80. Гержов Юрій 81. Травянко Віталій Одеська область 82. Ківалов Сергій 83. Труханов Геннадій 84. Клімов Леонід 85. Фурсін Іван 86. Пресман Олександр 87. Барвіненко Віталій 88. Крук Юрій Полтавська область 89. Лелюк Олексій Рівненська область 90. Сорока Микола Сумська область 91. Деркач Андрій Харківська область 92. Писаренко Валерій 93. Бережна Ірина 94. Святаш Дмитро 95. Горіна Ірина 96. Мисик Володимир 97. Денисенко Анатолій 98. Фельдман Олександр 99. Кацуба Володимир 100. Шенцев Дмитро 101. Остапчук Віктор 102. Добкін Дмитро 103. Гіршфельд Анатолій 104. Біловол Олександр 105. Мураєв Євгеній Херсонська область 106. Сальдо Володимир 107. Дмитрук Микола 108. Опанащенко Михайло Черкаська область 109. Бобов Геннадій 110. Яценко Антон Чернівецька область 111. Федоряк Геннадій 112. Семенюк Артем м. Севастополь 113. Лебедєв Павло 114. Колесніченко Вадим

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