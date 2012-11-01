З Тягнибоком у парламент заходять 36 людей (список)

Партія "Свобода" матиме у законодавчому органі 37 своїх представників.

За списком партії "Свобода" у нову Верховну Раду проходять 25 кандидатів: 1. Тягнибок Олег 2. Бенюк Богдан 3. Мохник Андрій 4. Мірошниченко Ігор 5. Шевченко Олександр 6. Вітів Анатолій 7. Панькевич Олег 8. Швайка Ігор 9. Кириленко Павло 10. Янків Ігор 11. Мартинюк Леонтій 12. Кошулинський Руслан 13. Кривецький Ігор 14. Сиротюк Юрій 15. Гелевей Олег 16. Сиротюк Олег 17. Блавацький Михайло 18. Мирний Олександр 19. Міщенко Андрій 20. Марцінків Руслан 21. Махніцький Олег 22. Черняков Валерій 23. Леонов Едуард 24. Ханенко Святослав 25. Зелик Руслан Мажоритарники від "Свободи": Волинська область 1. Мельник Євген Івано-Франківська область 2. Сич Олександр Львівська область 3. Фаріон Ірина 4. Михальчишин Юрій 5. Сех Ірина 6. Тягнибок Андрій Полтавська область 7. Бублик Юрій Рівненська область 8. Осуховський Олег Тернопільська область 9. Кайда Олексій 10. Головко Михайло Хмельницька область 11. Сабій Ігор (?) - не всі протоколи пораховані м. Київ 12. Іллєнко Андрій

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