Голова і 8 членів ОВК №223 написали заяви в міліцію на свободівців
21:47, 01 листопада 2012Політика
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Голова та члени київської окружної виборчої комісії № 223 написали заяви до міліції про погрози фізичної розправи щодо них та членів їхніх родин з боку прихильників ВО «Свобода».
В окрузі 223 продовжуються бої
Про це повідомили УНІАН у столичному главку міліції.
З відповідними заявами звернулися голова комісії та 8 членів ОВК.
«Ці заяви зареєстровані і наразі по них проводиться дослідча перевірка», - повідомили у міліції.
За даними сайту Центральної виборчої комісії, у столичному окрузі № 223 опрацьовано 76,23% протоколів. За самовисуванця Віктора Пилипишина проголосували 28,37% виборців, за кандидата від ВО «Свобода» Юрія Левченка - 27,51%.
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