Голова і 8 членів ОВК №223 написали заяви в міліцію на свободівців

Про це повідомили УНІАН у столичному главку міліції.

З відповідними заявами звернулися голова комісії та 8 членів ОВК.

«Ці заяви зареєстровані і наразі по них проводиться дослідча перевірка», - повідомили у міліції.

За даними сайту Центральної виборчої комісії, у столичному окрузі № 223 опрацьовано 76,23% протоколів. За самовисуванця Віктора Пилипишина проголосували 28,37% виборців, за кандидата від ВО «Свобода» Юрія Левченка - 27,51%.